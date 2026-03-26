Meta ve Google "gençlere zarar" davasında suçlu bulundu

ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada jüri, Meta ile Google aleyhine karar verdi. Sosyal medya platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturacak şekilde tasarlandığına hükmeden jüri, Meta'nın 4,2 milyon dolar, Google'ın ise 1,8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ancak her iki şirketin yıllık harcamaları dikkate alındığında, bu tutarların daha çok sembolik düzeyde kaldığı değerlendiriliyor.

"TEST DAVASI" OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Söz konusu dava, California'daki mahkemelerde bir araya getirilen binlerce benzer başvuru açısından kritik bir örnek olarak öne çıkıyordu. Davayı açan ve kamuoyuna "Kaley" adıyla yansıyan 20 yaşındaki genç kadın, çocuk yaşta YouTube ve Instagram kullanımına bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Davacı, özellikle "sonsuz kaydırma" gibi özelliklerin kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak üzere bilinçli şekilde tasarlandığını savundu.

"KULLANICILAR YETERİNCE UYARILMADI"

Jüri, her iki şirketin de uygulama tasarımlarında gerekli özeni göstermediğine ve kullanıcıları oluşabilecek riskler konusunda yeterince bilgilendirmediğine karar verdi.

Davacı tarafın avukatı, kararın yalnızca bu dava için değil, tüm teknoloji sektörü açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

ŞİRKETLER KARARI KABUL ETMEDİ

Meta ve Google cephesinden yapılan açıklamalarda ise karara katılınmadığı vurgulandı. Her iki şirket de davayı üst mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.