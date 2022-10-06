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Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:51 Son Güncelleme: 6.10.2022 09:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Personel (4B) statüsünde eleman alımı yapacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
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