Mevduat faizinde düşüş başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinde 22 ay sonra ilk kez gerçekleştirdiği faiz indirimi, mevduata yansımaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre bankaların ortalama mevduat faizi 3 Ocak'ta 15 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. TCMB verilerine göre 20 Aralık'ta yüzde 56.54, 27 Aralık'ta ise yüzde 55.68 olan ortalama mevduat faizi, 3 Ocak 2025'te yüzde 54.57'ye indi. Böylece ortalama faiz 15 Mart 2024'teki yüzde 49.63'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

UZUN VADEDE YÜKSELDİ

Mevduatta vatandaşın ilk tercihi olan 3 ay vadede faizde sert düşüş yaşandı. TCMB verilerine göre 3 ay vadeli mevduatın 27 Aralık'ta yüzde 59.14 olan faizi, 3 Ocak'ta yüzde 56.87 ile 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. 1 ay kadar vadeli mevduatın faizi yüzde 53.97 ile 30 Ağustos 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, 6 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 45.97 ile 17 Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. 1 yıldan uzun vadeli mevduatın faizi yüzde 38.22'den 42.99'a çıktı. Merkez Bankası'nın enflasyon mücadele hedefi doğrultusunda attığı adımlar ve dövize ilişkin beklentilerin zayıf kalmasının etkisiyle Türk Lirası mevduata geçişin hızlandığı 2024'te, vatandaşın vade tercihinde 3 ay ön plana çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) kasım ayı bültenine göre, bankalardaki toplam mevduat son 1 yılda yüzde 28.6 artarak 14.1 trilyon liradan 18.2 trilyona yükseldi.

1-3 AY ARASI % 54.5 ARTTI

Vvadesiz mevduatın büyüklüğü yüzde 29.2 artarak 6 trilyon 145 milyar liraya çıkarken, 1 aya kadar vadeli mevduat ise yüzde 29.9 artarak 2 trilyon 278 milyar lira oldu. 1-3 ay varası vadeli mevduat ise kasım sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 54.5 artarak 4.1 trilyon liradan 6 trilyon 340 milyar liraya çıktı. Vadesi 3 aya kadar olan toplam mevduat yüzde 39.1 artarak 10.6 trilyon liradan 14 trilyon 764 milyar liraya ulaştı. BDDK verilerine göre 3 aya kadar vadeli mevduatın toplam içerisindeki payı yüzde 75'ten 81.2'ye yükseldi. Vadesiz mevduatın payı yüzde 33.6'dan 33.8'e, 1 aya kadar vadelinin payı yüzde 12.4'ten 12.5'e, 1-3 ay vadelinin payı ise yüzde 28.3'ten 34.9'a yükseldi.

UZUN VADEDEN KAÇIŞ

BDDK verilerine göre 3-6 ay vadeli toplam mevduat yüzde 10.4 artarak 2.3 trilyona çıkarken, 6-12 ay arası vadeli mevduat yüzde 31.9 azalarak 553 milyar liraya indi. 1 yıl üzeri vadeli mevduatın büyüklüğü de yüzde 11 azalarak 546 milyar liraya düştü. 3 aydan uzun vadeli mevduatın payı yüzde 24.9'dan 18.7'ye geriledi.