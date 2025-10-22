Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu faiz kararı yarın belli olacak. Merkez Bankası yönetiminden sık sık gelen enflasyon rakamlarının seyrine yönelik pozisyon alınacağını dair mesajlar yatırımcı cephesinde de yakından takip edildi. Mevduat faizleri geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın faizlerde gevşemeye gideceğine dair beklentilere rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.
MERKEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları da yakından takip edildi. Karahan, Washington'da Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar başlıklı bir sunumda fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.
Yabancı finans kurumlarında da Merkez Bankası faiz kararına ilişkin açıklamalar geldi:
Öte yandan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.
MEVDUAT YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE
Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri beklenmesine rağmen bankalar faizleri indirme konusunda daha yavaş hareket etti. TL mevduat faizleri pek çok bankada yüzde 40'ın üzerinde bulunuyor. Böylelikle faiz indirim beklentilerine rağmen mevduat faizleri beklenen enflasyon oranlarını üzerinde bulunuyor. Pek çok bankanın mevduatlara uyguladığı faiz oranları yüzde 40-yüzde 48 arasında bulunuyor.
Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:
BANKALARIN MEVDUATLARA UYGULADIĞI ORANLAR
100 bin liranın 32 günlük getirisi
TEB
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 2.874,11 TL
Vade sonu tutar: 102.874,11 TL
AKBANK
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL
HSCB
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 2.314,64 TL
Vade sonu tutar: 102.314,64 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %44,25
Net kazanç: 3.200,55 TL
Vade sonu tutar: 103.200,55 TL
GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 3.110,14 TL
Vade sonu tutar: 103.110,14 TL