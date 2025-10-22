Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

MEVDUAT YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri beklenmesine rağmen bankalar faizleri indirme konusunda daha yavaş hareket etti. TL mevduat faizleri pek çok bankada yüzde 40'ın üzerinde bulunuyor. Böylelikle faiz indirim beklentilerine rağmen mevduat faizleri beklenen enflasyon oranlarını üzerinde bulunuyor. Pek çok bankanın mevduatlara uyguladığı faiz oranları yüzde 40-yüzde 48 arasında bulunuyor.