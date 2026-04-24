Mevduatta Haftalık Artış Dikkat Çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, söz konusu dönemde toplam mevduat yüzde 3,5 artış gösterdi. Böylece mevduat, 29 trilyon 576 milyar 453 milyon 766 bin liradan 30 trilyon 613 milyar 505 milyon 308 bin liraya çıktı.

TL VE YP MEVDUATTA YÜKSELİŞ

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 5 artarak 16 trilyon 271 milyar 193 milyon 540 bin liraya ulaştı. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,6 artışla 10 trilyon 574 milyar 570 milyon 869 bin liraya yükseldi.

YP MEVDUAT 275,7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Bankalardaki toplam YP mevduatı geçen hafta 275 milyar 794 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 237 milyar 95 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı 17 Nisan itibarıyla 1 milyar 423 milyon dolar arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 düşüşle 6 trilyon 132 milyar 311 milyon 349 bin liraya geriledi.

Bu kredilerin 757 milyar 277 milyon 608 bin lirasını konut, 44 milyar 896 milyon 896 bin lirasını taşıt, 2 trilyon 344 milyar 360 milyon 152 bin lirasını ihtiyaç kredileri ve 2 trilyon 985 milyar 776 milyon 693 bin lirasını bireysel kredi kartları oluşturdu.

TOPLAM KREDİ HACMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 17 Nisan ile biten haftada 66 milyar 678 milyon 951 bin lira artarak 24 trilyon 512 milyar 656 milyon 277 bin liraya yükseldi.

