Mevduatta kısa vadeye ilgi arttı

Mart ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan mevduatta kısa vadeye ilgi artıyor. Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre, sektördeki toplam mevduat şubat sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 42.9 oranında artarak 28 trilyon 292 milyar liraya çıktı.

11.1 TRİLYONU VADESİZ

Bu dönemde vadesiz mevduatlar yüzde 64.6 artarak 11 trilyon 157 milyara ulaştı. Vadesiz mevduatın toplam içindeki payı yüzde 39.4'ye yükseldi. 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 85.1 artarak 4.8 trilyonu geçerken, toplamdaki payı ise yüzde 13.1'den 17'ye çıktı. 1-3 ay arası vadeli mevduat yüzde 33.7 artarak 9 trilyon 362 milyara ulaştı. Böylece vadesi 3 aya kadar olan toplam mevduat yüzde 54.5 artarak 25.3 trilyon lirayı aştı. Bu grubun toplam içerisindeki payı da yüzde 82.5'den 89.5'e yükseldi.

UZUN VADEYE İLGİ YOK

BDDK verilerine göre 3-6 ay arası vadeli mevduat, şubat sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 23.6 azalarak 1 trilyon 866 milyara geriledi. Bu grubun toplam mevduattaki payı yüzde 12.3'ten 6.6'ya düştü. 6-12 arası vadeli mevduat yüzde 7.7 artarak 548 milyara çıkarken payı yüzde 2.6'dan 1.9'a indi. 1 yıl üzeri mevduatın payı da yüzde 2.3'ten 1.9'a geriledi.

16 TRİLYONU TL'DE

BDDK verilerine göre 28.3 trilyon lira olan toplam mevduatın 15 trilyon 998 milyar lirasını TL hesaplar oluşturdu. TL hesapların da 2.7 trilyonunu vadesiz mevduat, 3.9 trilyonunu 1 aya kadar vadeli mevduat ve 7.3 trilyonunu da 1-3 ay arası vadeli mevduat oluşturdu. 5.7 trilyonu aşan döviz tevdiat hesaplarında da 3.4 trilyonluk kısmı vadesiz hesaplarda birikti. 4.8 trilyon liraya ulaşan altın hesaplarında ise 4.3 trilyonluk kısmın vadesizde toplandığı dikkat çekti.

26.5 TRİLYONU YERLİLERE AİT

BDDK verilerine göre 28.3 trilyonluk toplam mevduatın 26.5 trilyon liralık kısmı yurtiçi yerleşiklere ait bulunuyor. Yurtiçi yerleşiklere ait mevduatın 21.8 trilyon liralık kısmın, hesap büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde olan 2.9 milyon mudiye ait olduğu dikkat çekiyor. Başka bir ifade ile yurtiçi yerleşiklere ait mevduatın yüzde 82'i 2 milyon 900 bin hesapta bulunuyor. Büyüklüğü 250 bin ila 1 milyon lira arasında olan 5 milyon 278 bin hesapta ise 2.8 trilyon lira tutarında mevduat tutuluyor.





KKM 1.5 MİLYARA İNDİ

Ekonomi yönetiminin hazirana kadar sonlandırmayı hedeflediği Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor. BDDK'nın haftalık verilerine göre KKM'nin büyüklüğü 3 Nisan 2026 itibarıyla 1.5 milyar liraya kadar indi. Ağustos 2023'te 3.4 trilyonu geçerek toplam mevduatın yüzde 26.2'si büyüklüğe ulaşan KKM'nin payı Nisan 2026 tarihi itibarıyla yüzde 0.01'e indi.



FİNANSAL VARLIKLAR 50.9 TRİLYONA ULAŞTI

Öte yandan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Türkiye'deki finansal var- varlıkların büyüklüğü mart sonu itibarıyla 50 trilyon 939 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 46 trilyon lıkların 51 milyar lirası yurtiçi yerleşiklere, 4 trilyon 888 milyar lirası yurtdışı yerleşiklere ait bulunu- bulunuyor. Yerli yatırımcıların finansal varlıklarının 15.6 trilyon lirasını TL mevduat, 5.7 trilyon lirasını yor. döviz tevdiat hesapları, 4.6 trilyon lirasını altın hesapları, 9.7 trilyonunu devlet iç borçlan- borçlanma senetleri ve 5.4 trilyon lirasını hisse senetleri oluşturdu. Yurtdışı yerleşiklerin finansal ma varlıklarında ise 2 trilyon 973 milyar lira ile hisse senetleri öne çıktı. Bunu 1 trilyon lira ile döviz hesapları, 664 milyar lira ile devlet iç borçlanma senetleri takip etti.