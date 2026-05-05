Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ocakta aylık yüzde 3,4 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,62, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,48 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 14,4, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,06, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,11 ve hizmette yüzde 2,57 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin nisanda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Genel TÜFE 3,4 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,62 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,48 Enerji 14,4 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,06 Enerji ve gıda dışı mallar 2,11 Hizmet 2,57

