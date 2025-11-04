Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:20

Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon ekimde yüzde 2,07 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2,07'ye geriledi. Eylül ayında bu enflasyon yüzde 2,71 seviyesine kadar yükselmişti.

Ekim'de mevsim etkisinden arındırılmış göstergelere göre aylık enflasyonda yine hizmet grubu öne çıktı. Hizmet grubunun aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Mal grubu enflasyonu ise Ekim'de yüzde 1,67 oldu.

Alt kategorilere bakıldığında en yüksek aylık enflasyon yüzde 5,47 ile altında oldu. Bu grubu yüzde 4,47 ile bazı işlenmemiş gıdalar ve yüzde 4,05 ile ulaştırma hizmetleri izledi.

