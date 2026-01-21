Mevzuat değişti tuzağı

Türkiye'de sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler son dönemde giderek yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya. Bu kez hedefte bireyler değil, doğrudan şirketler var. Özellikle patent, marka tescil, hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmeti alan firmalar, kendilerini bu şirketler gibi tanıtan dolandırıcıların odağına girmiş durumda. Dolandırıcılar rastgele arama yapmıyor. Daha önce çalışılan gerçek firmaların adını kullanıyor, kurumsal bir dil tercih ediyor ve görüşmeyi kısa sürede ödeme talebine bağlıyor.

GERÇEKÇİ ARAMALAR!

Aramalarda genellikle bir mevzuat değişikliği, harç güncellemesi ya da 'son gün' vurgusu öne çıkarılıyor. Amaç, şirketleri acele ettirerek doğrulama yapmalarını engellemek. Bu yöntemi tehlikeli kılan en önemli unsur ise aramaların son derece gerçekçi olması. Arayan kişiler, firmanın daha önce yaptığı başvurular hakkında bilgi sahibiymiş gibi konuşuyor, görüşülen çalışanların isimlerini telaffuz ediyor ve ödeme takvimine hâkim bir izlenim veriyor. Bu detaylar, özellikle yoğun iş temposunda olan firmalarda güven duygusunu hızla oluşturuyor. Uzmanlara göre ya veri hırsızlığı yöntemini kullanıyorlar ya da içeriden kendi adamları üzerinden bilgi alıyorlar.

İHBAR YAĞIYOR

Dolandırıcıların sıkça kullandığı senaryolardan biri de "Ankara'dan yeni yazı geldi" ifadesi. Mevzuatta değişiklik olduğu, harçların güncellendiği ya da ödemenin aynı gün yapılması halinde indirim uygulanacağı söyleniyor. "Bugün son gün" vurgusu bilinçli şekilde öne çıkarılırken, şirketlerin kendi danışmanlarını arayıp bilgi teyidi yapmasına fırsat bırakılmıyor. Gerçek patent ve danışmanlık firmaları ise son aylarda bu konuda çok sayıda ihbar aldıklarını belirtiyor. Birçok şirket, kendi isimleri kullanılarak yapılan bu aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurguluyor.

SAVUNMASIZ KALIYORLAR

Uzmanlara göre bu dolandırıcılık yönteminde özellikle patent ve marka tescili yaptıran şirketler, ihracat yapan KOBİ'ler, yeni kurulan girişimler ve muhasebe ya da danışmanlık hizmetini dışarıdan alan firmalar daha büyük risk altında. Kurumsal süreçleri tam oturmamış şiletmeler, bu tür aramalara karşı daha savunmasız kalıyor. Ekonomi ve hukuk uzmanları, telefonla gelen ödeme taleplerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

HER ŞEY PROFESYONEL

Ödeme aşamasında ise dikkat çeken bir başka detay ortaya çıkıyor. Para, genellikle gerçek firmaya çok benzeyen şirket isimli hesaplara ya da son anda IBAN'ı değiştirilen hesaplara yönlendiriliyor. Fatura veya resmi belge izlenimi veren sahte dokümanlar gönderiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra paranın geri alınması ise neredeyse imkânsız hale geliyor