Meyve fidanı üretimi için yeni düzenleme yürürlükte

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği" ile "Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu türlerin stratejik bir öneme sahip olması, fidan ve asma sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin esasların günün gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması ve ülke menfaatlerinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yönetmeliklerde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, meyve fidanı ve asma üretiminde, hastalık ve zararlılardan ari, genetik özellikleri tam olarak bilinen ve belgelendirilmiş çoğaltım materyallerinin üretildiği özel parseller veya seralar olan damızlık ünitelerinin nasıl kurulacağına ilişkin kurallar tespit edildi.

Damızlık ünitelerinin kurulumunda, yurt dışından gelmediği sürece, çeşit tespitinde komisyon kurulması şartı kaldırıldı. İki no'lu damızlık ünite kurulumu için Bakanlıkça verilen yetki kaldırılırken, üretici belgesine sahip herkese, iki no'lu damızlık ünitesi kurabilme yetkisi sunuldu.

Asmada iki no'lu damızlık ünitelerinde izolasyon mesafesi kaldırılarak, hepsinin tül serada olması kararlaştırıldı. Beyannamelerde istenen "Bitki Pasaportu Belgesi" yerine, sistem üzerinden "kayıt kontrolü" getirildi.

Damızlık parselleri ve üretim alanlarına yönelik yıllık denetimler, görevlendirilen komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Fidan ve üretim materyali etiketlerinde, sertifika bilgilerini içeren karekod bulunması şartı getirilirken, söz konusu düzenleme için iki yıl süre verildi.

