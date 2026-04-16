Meyve sebzede ödeme 30 günü geçmeyecek

Meyve-sebze ticaretinde zincirin son halkasını oluşturan ve pastadan en büyük paylardan birini alan zincir marketlerin ödeme oyununa bakanlık noktayı koydu. Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze-meyve ticaretinde üreticilerden yapılan alımlarda ödeme sürelerine uyulmaması ve çeşitli adlar altında haksız kesintiler yapılması üzerine gıda perakendecilerini uyardı. Buna göre, üretici, kooperatif, komisyoncu veya tüccardan mal satın alan perakendeciler; reklam ve ürünlerde zayi olduğu gibi gerekçelerle ödemelerde kesinti yapamayacak, küçük üreticilerin ödemeleri 30 gün içinde kapatılacak. Bakanlığa iletilen şikâyetlerde; üretimin ardından 30 gün içinde bozulabilen sebze-meyvelerin ticaretinde azami ödeme sürelerine uyulmadığı, mevzuata aykırı şekilde prim ve bedel alındığı ve üreticiyi zarara uğratacak iade işlemleri yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine Bakanlık, ilettiği yazı ile perakendecilere uyarıda bulundu. Buna göre, perakendeciler; reklam, stant ve diğer gerekçelerle ödemelerde herhangi bir kesinti yapamayacak. Doğrudan tanıtım ve teşhir ünitelerinde özel konumlandırma hizmeti gibi ürün talebini doğrudan etkileyen hizmetler dışında, prim ve bedel alınmayacak. 30 gün içinde bozulabilen meyve-sebze gibi gıdalar, satılamadığı gerekçesi iade edilemezken, ürünlerde zayi olduğu gerekçesiyle de ödemeler aksatılamayacak.