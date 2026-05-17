Miami’nin kalbinde Türk bayrağını dalgalandıracak

Dünyayı inşa eden Türk inşaat sektörünün son rotası gökdelenler şehri Miami oldu. İnşaat, turizm, eğitim, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Okan Holding, ABD'de şimdiye kadar, bir Türk firmasının hayata geçirdiği en büyük inşaat projesi olan Okan Tower'la Miami'nin kalbine mührünü vurmaya hazırlanıyor. 600 milyon dolara mal olacak, içinde rezidanslar, otel ve ofis katlarının yer alacağı, 73 katlı proje, ABD'nin en yüksek yedinci binası unvanını alacak.

330 METRE YÜKSEKLİK

Okan Tower, 330 metre yüksekliğiyle 2027'de tamamlandığında şehrin siluetinde önemli bir yer tutacak. Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, "ABD'de Miami'nin kalbine Türk bayrağını asacağız" dedi.

250 MİLYON DOLAR

Projenin temelinin 2018'de atıldığını söyleyen Okan, "Başlangıç maliyetinin biraz üzerine çıktık. 250 milyon dolar özkaynak kullandık. ABD'de bir Türk firmasının aldığı en büyük krediyi (200 milyon dolar) aldık. Projeyi 2027'nin sonunda tamamlayacağız" dedi.

Projenin yüzde 48'inin satıldığı bilgisini paylaşan Okan, "Türkiye'de tanıtım için belirli seviyeye gelmesini bekledik. Proje ABD'deki Green Card sisteminin içine alındı. İki sene uğraştık. Bu projeden konut alanların vatandaşlık şansı da olacak" mesajı verdi.

KÖRFEZDEN TALEP ÇOK

Körfez Bölgesi'nden yoğun talep olduğunu söyleyen Okan, "Güney Amerikalılar projeye çok ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar yapılan satışların büyük çoğunluğu İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin'e" açıklaması yaptı.

Okan, Miami'de yeni inşaatlar için yeni yer baktıklarını da anlattı. Projenin mimarlığını dünyaca ünlü Behar Font&Partners firmasının üstlendiğini söyleyen Okan, binanın bir lalenin inceliğiyle tasarlandığını vurguladı.

1.200 KAMYON 40 SAAT BETON

Okan Tower CEO'su Kasım Badak, ABD'de sık sık meydana gelen kasırgalara dayanıklı bir yapı inşa ettiklerini belirterek, "Normalde haftada bir kat beton döküyorduk. 51'nci kattan sonra çelik konstrüksiyonlar koyduk. 55'inci kata kadar çelik malzeme olacak. Burada iki bina yapacak kadar beton ve çelik kullandık. 1.200 kamyon durmadan 40 saat beton döktü. Temel atılırken yerin altına 35 metre kazıklar çakıldı, deniz tabanını da yükselttik. Belki yıllar sonra buzullar erirse bu bina kalsın diye..." dedi.

TÜKETİCİYİ KORUYAN SİSTEM

Okan Holding üst düzey yöneticisi Murat Gülen de Florida'da Mortgage krizi sonrasında çıkarılan kanunla ev alımında tüketiciyi koruyan bir sisteme geçildiğini belirterek, "Önden talep edip ürünü satabiliyorsunuz. Kontrat yapıldıktan sonra inşaatın ilerlemesine göre satış rakamının belirli bölümünü tahsil edebiliyorsunuz. Şu anda satış bedelinin yüzde 40'ını ödüyorsunuz. O para yedi emine gidiyor. Orada belirli bir bölümü tutuluyor, kalanı imalata aktarılıyor. İnşaatın betonarmesi tamamlanıp, yüzde 50'ye ulaşıldığında satış bedelinin kalanını da Mortgage kredisi kullanarak alabiliyorsunuz" dedi.

KARMA PROJE

Okan Tower Miami projesi karma bir proje olarak öne çıkıyor. Proje 11 katlı otoparkı, 316 odalı Hilton oteli, 4 katlı ofis bloğu, 236 condo hotel ve 163 adet rezidansıyla Miami'nin simgelerinden biri olmaya aday. 4 katta A sınıfı ofis katları yer alıyor. Projede sinema salonu, Türk Hamamı, spa, sağlık ve spor merkezleri, yüzme havuzları bulunuyor. Otel konsepti için de 20 yıllığına Hilton ile anlaşıldı.

ŞEHRİN KALBİNDE

Okan Tower, Miami Downtown bölgesinde inşa ediliyor. Kaseya Center, Perez Art Museum Miami, Adrienne Arsht Center, Brightline Miami Station gibi şehirdeki tüm ulaşım ağının orta noktasında, sanatın, sporun, eğlencenin, alışverişin kalbinde yer alıyor.