Midyat’a toplu açılış töreni! 2 milyar 660 milyon liralık 23 yatırım hizmette

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat'ta toplam 2 milyar 660 milyon lira yatırım bedeline sahip projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Midyat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, hayata geçirilen projelerin ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"YATIRIM YAPAN BELEDİYELER ÖRNEK OLMALI"

Yılmaz, Midyat'ta gerçekleştirilen yatırımların ilçeyi her alanda daha güçlü bir şehir haline getirmeyi hedeflediğini belirterek, bir ilçe belediyesinin bu büyüklükte yatırım gerçekleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2 milyar 660 milyon lirayı buluyor. Bir ilçe belediyesinin bunu yaptığını görmek çok sevindirici. Bazı belediyelere de örnek olur."

Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, yatırım yapılmadığında bir süre geçmişten gelen birikimle idare edilebileceğini ancak bunun sürdürülebilir olmayacağını dile getirdi. Yılmaz, devam eden yatırımların büyüklüğünün de 3,6 milyar lira olduğunu belirterek, ortaya konulan tablonun Midyat için güçlü bir yerel yönetim vizyonunu gösterdiğini söyledi.

IŞIKHAN: "23 PROJE MİDYAT'IN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK"

Törende konuşan Vedat Işıkhan ise Midyat Belediyesi tarafından tamamlanan projelerin ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Işıkhan, toplam yatırım bedeli 2,6 milyar lirayı aşan 23 projenin hizmete sunulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Midyat'ı modern bir geleceğe hazırlarken tarihini ve ruhunu koruyan bu yatırımların her biri Midyatlı kardeşlerimin yaşam kalitesini bir üst noktaya taşıyacaktır."

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni hizmet binasına da değinen Işıkhan, yaklaşık 40 milyon lira yatırım bedeline sahip merkezin 800 metrekare kapalı alana sahip modern bir yapı olarak hizmet vereceğini belirtti. Işıkhan ayrıca SGK hizmetlerinin büyük bölümünün dijital ortama taşındığını ve e-Devlet üzerinden 181 farklı hizmet sunulduğunu söyledi.

Açılış kurdelesi kesildi

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından projelerin açılış kurdelesi kesildi. Programa Tuncay Akkoyun, Veysi Şahin ile AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.