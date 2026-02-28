Milli ekosistemi dünya sahnesine çıkarıyor

5 G ve yeni nesil teknolojiler alanında yaptığı stratejik işbirlikleriyle Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırmayı hedefleyen Türk Telekom, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri dünya sahnesine taşımak için gün sayıyor. Şirket, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri GSMA tarafından 2-5 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında küresel teknoloji dünyasıyla buluşturacak. Bu kapsamda Türk Telekom, iştiraki Argela ve teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile hayata geçirdiği uygulamaları GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.

BAYRAK TAŞIYICI ROL

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz" dedi. Argela tarafından geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan CAMARA Uygulama Programlama Arayüzleri (API) tabanlı 5G FPV İHA kullanım senaryosu GSMA standında sergilenecek. Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümlerinin, 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegre edilmesine yönelik çalışmalar ile tamamen milli mühendislik ürünü olarak geliştirilen 5G çekirdek şebeke ürünleri de kongrede duyurulacak. Ayrıca kongrede, 5G'nin öne çıkan kabiliyetlerinden şebeke dilimlemede gerçek zamanlı performans güvencesi sağlayan yapay zeka destekli otomasyon çözümleri ve mobil şebeke uygulamaları da tanıtılacak.