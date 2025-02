Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti: Gövde kaynağını Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bugün Türkiye'miz için çok önemli bir gün. Bugün bu fabrika yıllarca emek vermiş bu fabrikada yeni bir dönemin başlangıcı. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla ülkemiz kendi kaynaklarını kendi üreten bir ülke olacağız" dedi. MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha önceki projelerde vatandaşlarımızın memnun olması bizleri gururlandırıyor. 225'li setlerde inşallah dünyada yerini alacak. Vagon sanayimizde yaşanan gelişmeler bizlere heyecan veriyor. Sakarya ya güvenmenizi ve güvenin artarak devam etmesini diliyoruz. Sakarya her şeyin en iyisine layık. Sakarya'mız bu işin üssü olacak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye her alanda değişiyor, güzelleşiyor. Cumhurbaşkanımızın başında olan yürütme her gün yeni bir icraata imza atıyor. Hepimiz milletimize hizmet etmek için yaşıyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi yeni ufuklarla buluşturacağız" dedi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bugün burada tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz büyüyor. Artık geldiğimiz çağda demiryollarının ne kadar önemli olduğu aşikardır. Şehrimiz bu hizmette çok önemli bir yer" dedi.