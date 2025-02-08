Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti: Gövde kaynağını Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptı

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen 'Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı' törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay, Demiryolu iş sendikası şube temsilcileri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve fabrika çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan TÜRASAŞ genel müdürü Selim Koçbay, "Bugün ülkemizin geleceğine yön veren önemli bir adımın atmanın gururunu yaşıyoruz. Trenlerimiz raylara indiği an gurur kaynağımız olmuştur. Milli hızlı tren seti projemiz oldukça anlamlıdır. Yolcu konforunu en üst seviyede tutuyor. Tüm projelerde seri üretime geçtik. Ülkemizi ön sıralara taşımakta kararlıyız. Bizlere her zaman destek verenlere teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimizi selamlıyorum" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bugün Türkiye'miz için çok önemli bir gün. Bugün bu fabrika yıllarca emek vermiş bu fabrikada yeni bir dönemin başlangıcı. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla ülkemiz kendi kaynaklarını kendi üreten bir ülke olacağız" dedi. MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha önceki projelerde vatandaşlarımızın memnun olması bizleri gururlandırıyor. 225'li setlerde inşallah dünyada yerini alacak. Vagon sanayimizde yaşanan gelişmeler bizlere heyecan veriyor. Sakarya ya güvenmenizi ve güvenin artarak devam etmesini diliyoruz. Sakarya her şeyin en iyisine layık. Sakarya'mız bu işin üssü olacak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye her alanda değişiyor, güzelleşiyor. Cumhurbaşkanımızın başında olan yürütme her gün yeni bir icraata imza atıyor. Hepimiz milletimize hizmet etmek için yaşıyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi yeni ufuklarla buluşturacağız" dedi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bugün burada tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz büyüyor. Artık geldiğimiz çağda demiryollarının ne kadar önemli olduğu aşikardır. Şehrimiz bu hizmette çok önemli bir yer" dedi.
Bakan Uraloğlu, "Üretimine başlayacağımız törende bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Son 23 yılda yerli sanayimizi gerçekleştirerek milli alan da küresel bir ülke haline geldik. Gemilerimizi, uçaklarımızı üreterek tarihe düşünüyoruz. Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen Türkiye bugün en önemli stratejik ürünler üretiyor. 2002 yılı itibari ile demiryollarını gündeme aldık.13 bin 900 km demiryolu döşedik. 2023 yılında ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set üretimine geçeceğiz. Seri üretime geçtiğimiz proje kapsamında toplam 95 lokomotif üreterek inşallah teslim edeceğiz" dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün de 200 km hıza sahip trenimizin ilk kaynağını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Trenlerimizde yolcularımızın rahatlığı ön planda olacak. Engelli yolcular için kolaylık sağlayan asansörler yer alacak. Proje kapsamında 2026-2028 tarihleri arasında14 set üretmeyi planlıyoruz.ülkemiz artık tren ve yüksek hızlı trenleri kendisi üretecek. Başka ülkelerden almayacağız. Türkiye'nın raylı sistemler üretim sisteminde TÜRASAŞ on bünyesinde üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kurmayı planlıyoruz. Sakarya da milli elektrikli tren imalat ve test fabrikası da kuracağız. Bu fabrikalarımızla çok daha üst seviyeye çıkacağız. Yaptıklarımızın yeterli olmadığını biliyoruz ve kapasitemizi artıracağız. Demiryolu sanayisindeki hayallerimizi büyütüyoruz. 225 kilometre hıza sahip yerli ve milli tren için çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.