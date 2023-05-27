Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı

"TRENİ ÇOK BEĞENDİK"

Yolculardan Furkan Kahveci, gazetecilere, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Oy kullanmak için İstanbul'a gittiğini belirten Kahveci, "Treni çok beğendik, güzel olmuş. Zaten ilk bindiğimizde arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk; koltukları olsun, iç dizaynı olsun hoş olmuş. Milli trenin ilk yolcuları olduğumuz için biraz heyecanlıyız. Daha hızlı ve konforlu yolculuk yapacağız. Kendi milli trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.