Milli Emlak Genel Tebliği parasal limitleri güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile birlikte, Milli Emlak Genel Tebliği'nin ilgili maddesinde yer alan bazı parasal limitlerde değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenleme ile 19 Mart 2025 tarihinde yayımlanan ana tebliğin 6. maddesindeki parasal sınırlar değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre daha önce 50 bin lira olarak uygulanan (a) bendi kapsamındaki işlem limiti 63 bin liraya, 200 bin lira olan (b) bendi kapsamındaki işlem limiti ise 251 bin liraya çıkarıldı.

Tebliğ yayımlandığı tarihre yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.