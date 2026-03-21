Milli teknoloji atölyeleri Türkiye geneline yayılıyor

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyeleri projesinde sahadaki kurulum süreci hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Türkiye genelinde çok sayıda atölye faaliyete geçti, yeni merkezlerin açılışı ise sürüyor. Üniversiteler ve bilim merkezleri bünyesinde kurulan atölyeler ile gençler teknoloji üretimine doğrudan katılabilmesi hedefleniyor. Program kapsamında ilk etapta belirlenen atölyeler için başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlanırken, kurulumlar 2025 yılında başlarken, 2026 yılı itibarıyla birçok üniversitede atölyeler açılmaya devam ediyor. Programın ilk fazında TÜBİTAK tarafından yürütülen çağrı ile 50 üniversitede kurulacak Milli Teknoloji Atölyesi projesi desteklenmeye hak kazanmıştı. Her biri ayrı proje olarak değerlendirilen bu atölyeler için üniversitelere makine-teçhizat, altyapı ve eğitim desteği sağlanıyor. Atölyelerin en az 200 metrekarelik alanlarda kurulması, ileri teknoloji ekipmanlarıyla donatılması ve öğrencilerin aktif kullanımına açık olması şartı bulunuyor. Son dönemde farklı illerdeki üniversitelerde kurulan atölyeler birer birer hizmete giriyor. Anadolu'nun farklı noktalarında açılan bu merkezlerle birlikte proje sahada daha görünür hale gelirken, yeni açılışların yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.
HEDEF 81 İLDE YAYGIN AĞ
Projede nihai hedef, Milli Teknoloji Atölyeleri'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde atölye sayısının artırılarak 81 ilde erişilebilir bir teknoloji üretim altyapısı oluşturulması planlanıyor. 81 ilde 100 atölyenin açılması hedefleniyor. TÜBİTAK destekli atölyelerde gençler, yapay zekâ, robotik ve otomasyon, yazılım geliştirme, elektronik ve prototipleme gibi alanlarda projeler geliştirme imkânı buluyor.
STRATEJİK BİR ADIM
Milli Teknoloji Atölyeleri, yalnızca fiziki bir yatırım olmanın ötesinde, Türkiye'nin teknoloji geliştiren insan kaynağını büyütmeyi hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje ile gençlerin erken yaşta üretim süreçlerine dahil edilmesi, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve uzun vadede yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Milli teknoloji atölyeleri Türkiye geneline yayılıyor