Millli parklar mevzuatı imar kapısını açmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Parklar mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin korunan alanlarda yeni bir yapılaşma süreci başlatmadığını, aksine izin türlerinin daraltıldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, imar ve yapılaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kanunla yeni bir yapılaşma izni getirilmediği ifade edildi. Mevcut düzenlemelerin yalnızca güncellenerek daha sıkı bir çerçeveye kavuşturulduğu aktarıldı.

MEVCUT MEVZUATTA VAR

Otel yapımı ve uzun süreli kiralamalara ilişkin eleştirilere de yanıt veren Bakanlık, 49 ve 99 yıllık kiralama uygulamalarının yeni olmadığını, mevcut mevzuatta zaten yer aldığını ve yapılan değişikliklerin bu düzenlemeleri güncel hukuki çerçeveye uyarlamaktan ibaret olduğunu belirtti. Petrol ve doğal gaz tesislerine izin verileceği yönündeki iddiaların da doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, yalnızca yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elektrik, su, ulaşım ve telekomünikasyon gibi zorunlu altyapı yatırımlarına, alternatif güzergâh bulunmaması halinde sınırlı izin verilebileceği kaydedildi.

DAHA CAYDIRICI SİSTEM

Öte yandan "avcılara af getirildiği" yönündeki iddialar da yalanlandı. Bakanlık, kaçak avcılıkla mücadelede daha caydırıcı bir sistem getirildiğini belirterek, süresiz iptal yerine iki yıllık geçici yasak ve zorunlu eğitim süreci uygulanacağını, tekrar ihlal durumunda ise süresiz yasakların devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, yapılan düzenlemelerin temel amacının doğal alanların korunmasını güçlendirmek ve kamuoyunda oluşan yanlış algıları gidermek olduğunu vurguladı.