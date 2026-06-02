Milyarderler listesini yapay zeka değiştirdi

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin öncülüğünde yaşanan yükseliş, dünyanın en zengin isimlerinin servetlerine milyarlarca dolar ekledi. Forbes'un 1 Haziran 2026 verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.9 trilyon dolara ulaşırken, yalnızca mayıs ayında elde edilen servet artışı 220 milyar doları buldu. Mayıs ayının en büyük kazananı Larry Ellison oldu. Servetine bir ayda 71 milyar dolar ekleyen Ellison'ın toplam varlığı 276 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişin arkasında ise yapay zekâ talebindeki patlama ve Oracle hisselerindeki güçlü performans yer aldı. Şirketin ABD genelinde veri merkezi yatırımlarını hızlandırması ve kamu kurumlarına yönelik yapay zekâ projeleri yatırımcı ilgisini artırdı.

Oracle hisseleri mayıs ayında yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise Michael Dell oldu. Yapay zekâ sunucularına yönelik talebin etkisiyle Dell Technologies hisseleri güçlü bir performans sergilerken, Dell'in serveti mayıs ayında 67 milyar dolar arttı ve 244 milyar dolara ulaştı. Şirketin yapay zekâ sunucu gelirlerinin yıllık bazda yüzde 757 artış göstermesi yatırımcıları cesaretlendirdi.

MURAT ÜLKER BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

Türkiye'de ise Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybı, Türkiye'nin en zengin isimlerinin servetlerinde de önemli değişimlere yol açtı. Listeden düşenler de oldu. Forbes Türkiye verilerine göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de yaşayan en zengin isim 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Nisan ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile enerji sektörünün güçlü ismi Şaban Cemil Kazancı'nın servetleri birbirine çok yaklaşmıştı. Mayıs ayı biterken iki isim arasındaki makas dar kalmaya devam etse de Murat Ülker halen Türkiye'nin en zengin iş insanı. Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle Ülker'i hemen arkasından takip etmeyi sürdürdü. Erman Ilıcak 3.8 milyar dolarla listedeki ağırlığını hissettirirken, Ferit Şahenk 3 milyar dolar servete ulaştı.