Milyarlarca euroluk vergi askıya alındı

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme çabalarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yönelik ek vergi tehdidinden geri adım atması üzerine, 93 milyar euro (109 milyar dolar) değerindeki ABD ürününe uygulanacak misilleme vergilerini 6 ay daha askıya aldı. Davos'taki diplomatik görüşmelerin ardından gelen bu karar, iki taraf arasındaki ticaret gerilimini şimdilik yatıştırırken Boeing ve otomobil gibi kritik sektörlerin üzerindeki gümrük yükünü hafifletti. Gerilim, Trump'ın sekiz Avrupa ülkesine karşı 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, haziranda ise yüzde 25'e çıkacak gümrük vergisi tehdidiyle tırmanmıştı.