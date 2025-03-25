Milyarlık pazarda tatlı rekabet

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tüm Türkiye'yi tatlı bir telaş sardı. Evlerde misafirlere ikram edilmek için yapılan geleneksel yemek ve tatlıların yanı sıra, bayramların olmazsa olması şeker, lokum ve çikolata pazarında da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Sektör oyuncuları 2.5 milyar TL'yi bulması beklenen hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarında oluşan talebi karşılamak için üretim kapasitelerini artırmış durumda. Şeker fiyatları 300 TL'den başlayarak 500 TL'ye kadar yükseliyor. Lokumun kilosu 395 TL'den başlayıp, 1.500 TL'ye kadar çıkıyor. Çifte kavrulmuş lokum kilogramı 940 TL. Özel lokumlar ise 1.200 TL civarında. Geleneksel bir bayram tadı olan badem şekerlerinin fiyatları ise çoğu ilde 600-800 TL arasında değişiyor. Çikolata ise yaklaşık 3 bin TL fiyatıyla en pahalı ürün olarak önü çıkıyor. 200 yılı aşkın geçmişiyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Şekeri Cafer Erol'un beşinci kuşak temsilcisi Hakan Erol, bayram hareketliliğinin günler öncesinden başladığını söylidi. Yurtiçinde bulunan 10 mağazalarının yanı sıra internet satışlarında da ciddi bir artış olduğu bilgisini veren Erol, "Ramazanla birlikte hareketlilik başlamıştı. Şimdi tüm Türkiye'den sipariş alıyoruz. Lokum, çikolata ve şeker öne çıkıyor. Satışlarımızda yüzde 30 civarında artış var" diye konuştu.

KURUMSAL ATAKTA

Ramazan Bayramı satışlarının eskiden çok daha yüksek olduğunu söyleyen Erol, "Son yıllarda aile ziyaretlerinin yerini tatilin almasıyla satışlar bir miktar kaybetse de bayram öncesi satışlarda önemli artış oluyor. Özellikle de kurumsal tarafta. Bayram satışlarının yüzde 70'ini kurumsal oluşturuyor" dedi. Yılbaşı satışlarının son yıllarda atağa geçtiğini söyleyen Erol, "Bir yılbaşında 4 bayramda yaptığımızdan daha çok satış yapıyoruz. Oysa geleneklerimizi yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SATIŞ İNTERNETE KAYDI

Son yıllarda büyük bir değişim yaşayan geleneksel ikramlık ve hediyelik bayram şekeri satış mecralarında da büyük bir değişim yaşanıyor. Daha önce dükkanlardan yapılan bayram şekeri alışverişi de internete kaymış durumda. Sektörün önde gelen oyuncuları şu sıralar Edirne'den Kars'a ülke genelinde gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar da şeker ve çikolata konusunda bayram öncesinde uyarıda bulunuyor. Şeker ya da çikolata ambalajının ürünü tamamen sardığından emin olunması gerektiğini belirten uzmanlar, "Çikolatalarınızın görünümünün parlak olmasına özen gösterin. Şekerlemeleri, 30 derecenin altında, serin ortamda saklayın" diyor.



HARRODS'UN KARŞISINA DÜKKAN AÇTI

Yurtdışında ilk mağazasını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açan şirket, geçen yıl Londra'da açtığı mağazayla yurtdışı büyümesine hız veren şirket, küresel arenada da iddialı hedefler koymuş durumda. Londra'nın en prestijli caddelerinden Knightsbridge'daki ünlü Harrods mağazasının karşı köşesinde mağaza açarak dikkatleri üzerine çeken marka, İngilizlerin yanı sıra kısa sürede Ortadoğulu varlıklı ailelerin de gözde adresi olmuş. Son dönemde Körfez'den yoğun talep aldıklarını söyleyen Hakan Erol, "Bölge ülkelerinde mağaza açma görüşmelerimiz sürüyor. İki hafta içinde bu konuda karar vereceğiz" dedi.