Milyonlar için saat 18.00’da yeni ödeme! 12.3 milyar TL’lik destek, çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
BAKAN YUMAKLI ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ
Bakan Yumaklı, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, toprağın bereketini desteklerimizle yarınlara taşıyoruz. 12 milyar 311 milyon TL tarımsal destek ödemesini yarın (bugün) çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
KALEM KALEM DESTEK ÖDEMELERİ
Bakan Yumaklı'nın yaptığı paylaşıma göre, 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 TL temel destek, 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 TL planlı üretim (yem bitkileri) desteği ve 120 milyon 884 bin 409 TL kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplam 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 TL destek sağlanacak.
SAAT 18.00'DA HESAPLARDA
Planlı üretim (yem bitkileri) ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise TC kimlik numarası son hanesi '0' olan üreticiler için 6 Mart'ta saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirtildi.
