Milyonlar için saat 18.00’da yeni ödeme! 12.3 milyar TL’lik destek, çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

KALEM KALEM DESTEK ÖDEMELERİ

Bakan Yumaklı'nın yaptığı paylaşıma göre, 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 TL temel destek, 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 TL planlı üretim (yem bitkileri) desteği ve 120 milyon 884 bin 409 TL kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplam 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 TL destek sağlanacak.