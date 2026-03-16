Milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek! Takvim belli oldu, kimler yararlanacak?

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

TKDK, 2011'den bu yana IPARD Programları ile bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye toplam 129 milyar TL hibe sağladı. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 273 milyar TL'lik reel yatırım gerçekleşirken, 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı.

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolüne dikkat çekerek, proje seçimlerinde ilave puan ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe uygulandığını açıkladı. Bugüne kadar:

7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL

14 bin 933 genç girişimciye 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandı.

Yumaklı, 2026 çağrı takvimi ile yatırımcılar ve tarım sektörüne önemli katkılar sağlanmasını temenni etti.