Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek! Takvim belli oldu, kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:20 Son Güncelleme: 16.03.2026 12:23

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen IPARD III Programı 2026 Yılı Çağrı Takvimi yayımlandı. Proje kapsamında çiftçilerden turizm işletmelerine geniş yelpazede milyonlarca işletmeye 241 milyon euro hibe desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İHA Ekonomi
  • ABONE OL

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen IPARD III Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu TKDK tarafından 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı. Programla, kırsalda yaklaşık 400 milyon euro'luk yeni yatırımın hayata geçirilmesi ve binlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

BAKAN YUMAKLI: YILLIK ÇAĞRI TAKVİMİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, 2024 yılında uygulamaya başlayan IPARD III Programı ile başvuru ve inceleme süreçlerinin hızlandırıldığını, girişimcilere kolaylık sağlandığını belirtti. Yumaklı, "2026 çağrı takvimi kapsamında kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon euro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasını ve binlerce kişiye yeni iş imkânı sunulmasını hedefliyoruz. Hayvansal ve bitkisel üretimden el sanatlarına, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

241 MİLYON EURO'LUK DESTEK DÖRT FARKLI TEDBİRİ KAPSIYOR

Yayımlanan takvime göre 2026 yılında şu çağrılar yapılacak:

  • Nisan: 25 milyon euro bütçeli "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme"
  • Mayıs: 30 milyon euro bütçeli "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar"
  • Haziran: 30 milyon euro bütçeli "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar"
  • Temmuz: 156 milyon euro bütçeli "Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları", büyükşehir belediyeleri hariç yerel yönetimlerin faydalanabileceği ilk çağrı olacak.

YATIRIM VE HİBE DETAYLARI

Projelerin bütçeleri, sektöre göre 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişiyor. Yatırımcılara %50 ile %75 oranlarında hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapı yatırımlarında, paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi projeler için 3 milyon euroya kadar hibe verilebilecek.

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

TKDK, 2011'den bu yana IPARD Programları ile bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye toplam 129 milyar TL hibe sağladı. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 273 milyar TL'lik reel yatırım gerçekleşirken, 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı.

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolüne dikkat çekerek, proje seçimlerinde ilave puan ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe uygulandığını açıkladı. Bugüne kadar:

7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL

14 bin 933 genç girişimciye 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandı.

Yumaklı, 2026 çağrı takvimi ile yatırımcılar ve tarım sektörüne önemli katkılar sağlanmasını temenni etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz