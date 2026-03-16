Milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek! Takvim belli oldu, kimler yararlanacak?

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen IPARD III Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu TKDK tarafından 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı. Programla, kırsalda yaklaşık 400 milyon euro'luk yeni yatırımın hayata geçirilmesi ve binlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
BAKAN YUMAKLI: YILLIK ÇAĞRI TAKVİMİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, 2024 yılında uygulamaya başlayan IPARD III Programı ile başvuru ve inceleme süreçlerinin hızlandırıldığını, girişimcilere kolaylık sağlandığını belirtti. Yumaklı, "2026 çağrı takvimi kapsamında kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon euro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasını ve binlerce kişiye yeni iş imkânı sunulmasını hedefliyoruz. Hayvansal ve bitkisel üretimden el sanatlarına, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
241 MİLYON EURO'LUK DESTEK DÖRT FARKLI TEDBİRİ KAPSIYOR
Yayımlanan takvime göre 2026 yılında şu çağrılar yapılacak:
YATIRIM VE HİBE DETAYLARI
Projelerin bütçeleri, sektöre göre 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişiyor. Yatırımcılara %50 ile %75 oranlarında hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapı yatırımlarında, paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi projeler için 3 milyon euroya kadar hibe verilebilecek.
KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
TKDK, 2011'den bu yana IPARD Programları ile bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye toplam 129 milyar TL hibe sağladı. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 273 milyar TL'lik reel yatırım gerçekleşirken, 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı.
Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolüne dikkat çekerek, proje seçimlerinde ilave puan ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe uygulandığını açıkladı. Bugüne kadar:
7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL
14 bin 933 genç girişimciye 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandı.
Yumaklı, 2026 çağrı takvimi ile yatırımcılar ve tarım sektörüne önemli katkılar sağlanmasını temenni etti.