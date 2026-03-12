Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İmzalar atıldı, yerli navigasyon geliyor

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ KULLANILACAK

Yeni navigasyon uygulamasının güncel ve güvenilir veri altyapısına dayanan, yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan bir sistem olması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin konum tabanlı teknolojilerde küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

HEDEF KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ MARKASI

Kacır, projeyle geliştirilecek navigasyon uygulamasının yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da kullanılabilen bir teknoloji ürünü haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Bakan Kacır, "Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın küresel ölçekte marka değerine ulaşması." ifadelerini kullandı.

Kacır ayrıca 2030 Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı için vatandaşların ve paydaşların görüşlerinin alınacağını belirterek, 10 Nisan 2026'ya kadar herkesin bu sürece katkı sunabileceğini söyledi.

İmza törenine ayrıca Gürcan Karakaş, Tuncay Küçükpehlivan, Alim Küçükpehlivan ve Erkam Tüzgen gibi sektör temsilcileri de katıldı.