Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İmzalar atıldı, yerli navigasyon geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Yerli Navigasyon Projesi İmza Töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin konum ve harita teknolojilerinde milli kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Kacır, yerli navigasyon sistemlerinin veri egemenliğini artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını vurguladı.
"DİJİTALLEŞME EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projeye ilişkin konuşan Kacır, dijital teknolojilerin şehirleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda dönüştürücü etki yarattığını ifade etti.
Kacır, konum ve harita teknolojilerinin stratejik önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde."
YERLİ NAVİGASYON İÇİN ŞİRKETLER GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Projede Türkiye'den üç önemli teknoloji şirketi ortak çalışacak.
Bu iş birliğiyle geliştirilecek altyapının, vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve akıllı bir navigasyon deneyimi sunması hedefleniyor. Projenin ayrıca mobilite, lojistik, akıllı şehir uygulamaları, e-ticaret, turizm ve afet yönetimi gibi birçok alanda dijital dönüşümü desteklemesi bekleniyor.
YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ KULLANILACAK
Yeni navigasyon uygulamasının güncel ve güvenilir veri altyapısına dayanan, yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan bir sistem olması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin konum tabanlı teknolojilerde küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.
HEDEF KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ MARKASI
Kacır, projeyle geliştirilecek navigasyon uygulamasının yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da kullanılabilen bir teknoloji ürünü haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.
Bakan Kacır, "Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın küresel ölçekte marka değerine ulaşması." ifadelerini kullandı.
Kacır ayrıca 2030 Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı için vatandaşların ve paydaşların görüşlerinin alınacağını belirterek, 10 Nisan 2026'ya kadar herkesin bu sürece katkı sunabileceğini söyledi.
İmza törenine ayrıca Gürcan Karakaş, Tuncay Küçükpehlivan, Alim Küçükpehlivan ve Erkam Tüzgen gibi sektör temsilcileri de katıldı.