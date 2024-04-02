Milyonlarca emeklinin gözü kulağı burada! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor





İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek.