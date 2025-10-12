Milyonlarca hanenin ihtiyacını karşıladı

YUSUFELİ Barajı ve HES, devreye girdiği günden bu yana ürettiği 3.4 milyon megavatsaat enerjiyle 1.4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022'de tamamlanarak 2023'te Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne devredildi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, hem büyüklüğü hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.