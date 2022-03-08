Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte emlak vergisinden muaf tutulacaklar...





2022'DE EMEKLİ OLANLAR



Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde olan emekliler gelecek yıl itibariye vergiden muaf olacak.



Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 49 bin lirayı geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabilir. Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin bu yıl Şubat ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2022 tarihine kadar emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı.