Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte emlak vergisinden muaf tutulacaklar...

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak ve çevre vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek. Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.
EŞTEN AYLIK ALAN DA YARARLANIR
Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. Emlak vergisinde ödeme, muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini doğrudan ilgilendirirken, ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor. Bir konutta muafiyetten yararlanmak için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.
KİRAYA ÇIKAN DA YARARLANABİLİR
Emekli aylığının yanı sıra eşten dolayı ölüm aylığı alanlar, yasada belirtilen koşulları taşıyorsa sıfır oranlı emlak vergisi avantajından faydalanabilir. Kendi adına tapuda kayıtlı tek konutunu kiraya verip başka evde kirada oturanlar için de muafiyet söz konusu. Diğer yandan tek evini karaya vererek oğlu, kızı, eşine ait evde oturan ise vergi avantajından yararlanamıyor. Gelir elde etmediği arazisi olan emekli vergi avantajından yararlanırken, emekli aylığı dışında gelir elde etmeye başlayanların ise vergi ödemesi gerekiyor. Geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsizler emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.
2022'DE EMEKLİ OLANLAR
Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde olan emekliler gelecek yıl itibariye vergiden muaf olacak.
Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 49 bin lirayı geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabilir. Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin bu yıl Şubat ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2022 tarihine kadar emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı.