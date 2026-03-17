Minibüs hattı bedelleri 18 milyon TL’ye dayandı: Ankara, İstanbul ve İzmir’de güncel satış bedelleri

HAT BEDELİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

İnternetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.

İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.

Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.