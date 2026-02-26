Mobil iletişimin oyun kurucusu Turkcell, 5G için hazır

"ARTIK YATIRIM GÜCÜ VE TEKNİK KAPASİTE KONUŞACAK"

Dr. Ali Taha Koç şöyle devam etti: "Bundan tam 32 yıl önce Türkiye'yi cepten ilk alo ile tanıştıran markayız. Bugün 5G'nin sağlayacağı olanakları ve arkasındaki teknolojiyi konuşuyoruz ama tüm bunları mümkün kılan, bu istasyonları kuran ekiplerimizin bilgisi ve alın teridir. Tıpkı Kartepe'de olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısı ile donatan çok büyük bir ekibimiz var. Bugün itibarıyla 5G'ye hazırız. Artık sadece söylemlerin değil yatırım gücü ve teknik kapasitenin, yani kısacası 'gerçeklerin' konuşacağı yerdeyiz. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Nisan günü Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda yeni ve tarihi bir sayfa açılacak. Ve o sayfanın altında Turkcell imzası olacak."