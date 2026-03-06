Mobilde rekor yatırımda zirve

Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14.5 reel artışla 242.2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 20.2'lik güçlü reel artışla 99.4 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 200 baz puan iyileşerek yüzde 41 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine geldi. 2025 yılında Türk Telekom'un net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107.6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti.

75.8 MİLYAR TL YATIRIM

Son dört yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025 yılını 75.8 milyar TL'lik yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi. 2026'ya ilişkin hedeflerini de açıklayan Türk Telekom, operasyonel gelirlerinde yüzde 8-9 bandında büyüme, konsolide FAVÖK marjında yüzde 41-42 aralığında seyreden bir oran ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında yüzde 33-34 seviyelerinde bir performans öngörüyor.

MOBİLDE İKİNCİLİĞE ÇIKTI

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom 56.6 milyon abonesiyle sektördeki konumunu pekiştirirken, 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olarak 1 Nisan'daki 5G lansmanının ardından yeni dönemin de öncüsü olmayı hedefliyor. Yıl boyunca mobil abone sayısını rekabetin oldukça üzerinde 4.1 milyon artırarak 31.5 milyona ulaştıran ve böylelikle 2025 yılını tarihi en yüksek net abone kazanımı ile tamamlayan Türk Telekom, mobil pazarda üçüncü çeyrek itibarıyla ikinci sıraya yükselerek, sektörde oyun kurucu konumunu güçlendirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre müşteri sayısında mobil pazarda ikinci sıraya yükselen Türk Telekom, Mobil Numara Taşıma'da da son dört yıldır en fazla müşteri kazanan operatör oldu.

2025 DÖNÜM NOKTASI

Fiber ağını 34.2 milyon haneye ulaştıran Türk Telekom, kapsama alanını genişleterek yüksek hızlı internet erişimini ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürdü ve eve/binaya kadar fiber abone bazını yılın tamamında 1.9 milyon artırdı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2025'in hem Türk Telekom hem de sektör açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olduğuna dikkat çekerek, "Sabit hat imtiyaz sözleşmemiz 25 yıllığına uzatıldı ve 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. Bu iki kritik konuda belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, Türkiye'de yaşanan dijital dönüşümünün öngörülebilirliğini ve sürekliliğini de sağlamış olduk. Öte yandan 2025 yılını son derece başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar ile tamamladık" dedi. Fiberdeki liderliğin ve mobilde yakalanan ivmenin, 5G ile birlikte toplumsal faydayı daha geniş kesimlere ulaştırma hedefinin temelini oluşturduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: "1 Nisan'da hayatımıza 5G'nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk."



5G'NİN TEMİNATI GENİŞ FİBER AĞ

FIBER altyapısındaki gücünü mobile aktaran Türk Telekom 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonlarının oranını yüzde 61'e çıkardı. Dünyada 2030 için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıkan Türk Telekom, uzun yıllardır devam eden 5G'ye yönelik yatırımları ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarıyla 5G'ye en hazır operatör durumunda. Türk Telekom, kültür- sanat alanında, 5G teknolojisini yeni nesil deneyimlerle buluşturuyor. Ana destekçisi ve teknoloji sponsoru olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ni 5G altyapısıyla güçlendiren şirket, spor alanında ise Türkiye'de ilk kez bir maç yayını 5G teknolojisiyle seyircilere sunarak yeni nesil yayın deneyimlerini hayata geçirdi. Endüstriyel alanda da çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, limanlarda akıllı taşıt takibi ve güvenli ulaşım sistemleri gibi uygulamalarla sanayi ve lojistik alanlarında dijital dönüşümü destekliyor.