Morgan Stanley’den gümüş için 3 haneli rekor tahmini

Altın ve gümüş fiyatları jeopoltii krisklere karşı beklenmedik bir zayıflık gösterdi. Ons altın 5.400 dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 5.150 dolara geriledi. Ons gümüş ise yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek 80 doların altına indi.
Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler tırmanmasına rağmen yaşanan duruma ilişkin Morgan Stanley analistleri dikkat çeken açıklama yaptı.
ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?
Düşüşün, büyük ölçüde para birimi dinamikleri ve likidite ihtiyaçlarından kaynaklandığını söyleyen analistler, dolarının son dönemdeki gücü, değerli metaller için önemli bir engel haline geldiğini, jeopolitik belirsizlik altına olan talebi desteklese de bu kez durum farklı olduğunu kaydetti.
Morgan Stanley stratejistleri bir notta şunları yazdı: "Belirsizlik genellikle güvenli limanları destekler ve altın için yukarı yönlü hareket anlamına gelir." Ancak stratejistler, son fiyat hareketinin "dolar gücüyle birlikte daha karışık" olduğunu ekledi.
Analistlere göre şu anda birkaç güç, altın fiyatlarını aynı anda etkiliyor. Bunlar arasında Fed faiz indirimi beklentileri, para birimi hareketleri, jeopolitik risk ve piyasa likidite koşulları yer alıyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN 3 HANELİ TAHMİN
Morgan Stanley'e göre gümüşte yukarı yönlü hareketin hız kazanması için bazı seviyelerin kırılması gerekiyor. Analistler ilk etapta 95 doların, ardından 110 dolar seviyesinin piyasada psikolojik direnç olarak öne çıkıyor.
Analistlere göre bu seviyelerin aşılması durumunda gümüş fiyatlarında daha güçlü bir ralli görülebileceği ve 120 doların üzerinin gündeme gelebilir.