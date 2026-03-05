Morgan Stanley’den gümüş için 3 haneli rekor tahmini

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Düşüşün, büyük ölçüde para birimi dinamikleri ve likidite ihtiyaçlarından kaynaklandığını söyleyen analistler, dolarının son dönemdeki gücü, değerli metaller için önemli bir engel haline geldiğini, jeopolitik belirsizlik altına olan talebi desteklese de bu kez durum farklı olduğunu kaydetti.

Morgan Stanley stratejistleri bir notta şunları yazdı: "Belirsizlik genellikle güvenli limanları destekler ve altın için yukarı yönlü hareket anlamına gelir." Ancak stratejistler, son fiyat hareketinin "dolar gücüyle birlikte daha karışık" olduğunu ekledi.

Analistlere göre şu anda birkaç güç, altın fiyatlarını aynı anda etkiliyor. Bunlar arasında Fed faiz indirimi beklentileri, para birimi hareketleri, jeopolitik risk ve piyasa likidite koşulları yer alıyor.