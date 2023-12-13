Motosikletler de ‘6 ay 6 bin kilometre’ kapsamına alındı

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikâyetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlükleri ve müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri başlattı. Stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticareti yapan 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 18 milyon TL idari para cezası kesti. Bakanlık, "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin kapsamına motosikletleri de aldı.