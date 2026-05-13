Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye endeksine 4 yeni hissenin eklendi
Giriş Tarihi: 13.05.2026 08:59

MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye endeksine 4 yeni hissenin eklendi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

AA
MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye endeksine 4 yeni hissenin eklendi
  • ABONE OL

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını açıkladı.

MSCI, küresel endekslerde 29 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Altınkılıç Gıda ve Süt, CVK Maden İşletmeleri, Odine Solutions, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eklendi.

Söz konusu endeksten Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ, Grain Türk Tarım, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye endeksine 4 yeni hissenin eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA