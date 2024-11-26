Muafiyet olmazsa hedef Rusya değil Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor" dedi.Geçmişte bir dönem İran yaptırımları olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, "Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" diye konuştu. Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir" dedi. Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine de işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.