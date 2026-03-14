Muayene süresini yarı yarıya düşürecek

15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetini devralacak olan TURKA'nın yol haritası açıklandı. İhaleyi 1.72 milyar dolarla kazanan girişimin ortağı ABD'li Opus'un CEO'su Lothar Geilen, hizmete 249 sabit istasyonla başlayacaklarını belirtti. Teknolojiyi daha yoğun kullanarak muayene sürelerini kısaltmayı planladıklarını kaydeden Geilen, özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde süreyi yarı yarıya azaltacağını söyledi. Mobil istasyon sayısını da şartnamede belirtilen 75 adetin 3 katından fazla artırmayı planlayan TURKA, artırılmış kapasite, modern ekipman ve teknoloji odaklı süreç tasarımıyla kapsamlı bir dönüşüm hedefliyor.