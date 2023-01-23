Muhammen Bedel Ne Demek? Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır ve Ne Anlama Gelir?

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Muhammen Bedel Ne Demek?

Muhammen bedel, ihale yolu ile satılacak olan malın minimum piyasa değerinin belirlenmesi işlemidir. Söz konusu değer, taşınır ya da taşınmaz malların tamamı için geçerlidir. Yapılan işlemde malın piyasa değerinin açığa çıkarılması hedeflenir.

İhale yolu ile satışı yapılacak olan malların hangi fiyattan ihaleye çıkacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme işleminin belirli yeterliliğe sahip olan bilirkişiler tarafından yapılması esastır. İhalenin ne şekilde yapılacağı ve satış fiyatının yaklaşık ne olacağının bilinmesi açısından muhammen bedel önemli bir kavramdır.

Açık Artırmada Muhammen Bedel Altında Teklif Verilebilir Mi?

Muhammen bedel, malın ihaleye çıkış fiyatıdır. Bu bedelin altında bir fiyatla satış yapılamaz. Bu nedenle ihalelerde muhammen bedelin altında fiyat teklifi vermek mümkün değildir. Muhammen bedel malın bir nevi minimum satış tutarıdır. Bu kural belirlenirken kurum ya da kişilerin zarara uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır?

Muhammen bedelin hesaplanmasında bilirkişi raporu esastır. Bilirkişi, yapacağı piyasa araştırması ile malın satışa çıkış fiyatını belirler. Bu belirleme yapılırken kurum ya da kişilerin mağdur olmasının da önüne geçilmesi hedeflenir.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte açık artırma yapılan platformların da modern bir hal aldığı görülür. Bu kapsamda birçok platform üzerinden online teklifler ile açık artırmalara katılmak mümkündür. Fakat bazı ihaleler online olarak sonuçlanmaz. Verilen teklif, yapılacak olan fiili ihalede de tekrarlanmalıdır. Bazı ihalelerde ise fiili duruma ihtiyaç duyulmaz. Online platform üzerinden belirlenen ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip en yüksek teklifi veren kişi ya da kurumda ihale kalır. Yani en yüksek teklifi veren kişi, taşınır ya da taşınmaz malı almaya hak kazanır.