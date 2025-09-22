Mühendis Kızlar için başvurular başladı

LİMAK Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje, kadın temsilinin kısıtlı olduğu Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 10 yıldır yürütülüyor. Program, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda mühendislik alanında Türkiye'den listeye giren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim alan veya alacak olan kadın öğrencileri kapsıyor. Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıfında öğrenim gören veya görecek adayları kapsayan programa başvurular, 8 Ekim'e kadar sürecek.