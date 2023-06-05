MÜSİAD Başkanı Asmalı’dan enflasyon değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 oranında büyüme kaydederek deprem sonrası gözlenen toparlanmayı beklentilerden çok daha hızlı gerçekleştiren ve böyle büyük ölçekli bir şoka rağmen güçlü ve dirençli yapısını muhafaza eden Türkiye ekonomisi, seçim sürecinin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte, önünün tamamen açıldığı bir sürece girmiştir." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında yüzde 39,59'a gerileyerek son 17 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun da yılın ikinci yarısında ivme kazanacağına inandıkları toparlanma sürecinin ilk işareti olduğunu aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde üretici fiyatlarındaki yıllık artışın son 2 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 40,76'ya gerilemesi de fiyatlar arasında açılan makasların kademeli bir şekilde daralacağına ve belirsizliğin fiyatlandığı dönemin sona erdiğini göstermesi bakımından oldukça önemli bir gelişme olmuştur.

Asrın felaketinin yıkıcı etkisi ve seçim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın yılın ilk 3 ayında cari açığın gözle görünür bir şekilde azalması ve 31,6 milyonla tarihi yüksek seviyeye yükselen toplam istihdam, ülkemizin pozitif ayrışma sürecinin 2023 yılında da sürdüğüne işaret etmektedir. Bu bağlamda geride bırakmış olduğumuz son 20 yılda olduğu gibi, önümüzdeki 5 yılda da uygulanacak etkin ekonomi politikaları neticesinde Türkiye Yüzyılı iddiasına yaraşır bir döneme girildiğine dair inancımız tamdır."

"YENİ KABİNE VE EKONOMİ YÖNETİMİ ÜLKEMİZE YENİ BİR DİNAMİZM GETİRECEKTİR"

Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine ve ekonomi yönetiminin Türkiye'ye yeni bir dinamizm getireceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan ve yalnızca ülkemizde değil küresel arenada da önemli bir saygınlığı olan Sayın Mehmet Şimşek'in yanı sıra; geçmişte MÜSİAD'ın 3'üncü dönem genel başkanlığı görevini de ifa eden Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın reel sektör ile ekonomi yönetimi arasında önemli bir köprü görevi göreceğine inanıyoruz.

İlaveten, Devlet Planlama Teşkilatı ve Kalkınma Bakanlığı geçmişiyle Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanması da yeni dönem ekonomi politikalarının devlet yönetiminde bütünsel ve etkin ele alındığını göstermiş, reel sektör beklentileri ile iş piyasalarında oldukça olumlu bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Bu minvalde yeni kabine ve ekonomi yönetiminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle görevini devretmiş olan geçmiş dönem bakanlarımıza da Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılırken verdikleri katkılar için yeniden teşekkürlerimizi sunuyoruz."