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Giriş Tarihi: 21.1.2023 10:19 Son Güncelleme: 21.1.2023 10:36

Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse hareketleri arasında bir bağlantı yok

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweet'lerinin Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını savundu.

Musk: Tweet’lerim ile Tesla hisse hareketleri arasında bir bağlantı yok

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi'nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.

Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi.

HİSSEDARLAR DOLANDIRILDIKLARINI İDDİA EDİYOR

Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek Borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.

Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

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Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse hareketleri arasında bir bağlantı yok
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