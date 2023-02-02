Müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil Makbuzu Ne İçin Düzenlenir, Nasıl Kesilir ve Ne İşe Yarar?

Müstahsil makbuzu ne için düzenlenir, nasıl kesilir merak ediyor ve bu sorunun yanıtını arıyor olabilirsiniz. Peki müstahsil makbuzu nedir? Çiftçilerin kullandığı bir makbuz çeşidi olan müstahsil makbuzu ne demek biliyor musunuz? Müstahsil makbuzu örneği nedir, müstahsil makbuzu nasıl kesilir, kimler müstahsil makbuzu keser gibi detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte müstahsil makbuzu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil Makbuzu Ne İçin Düzenlenir, Nasıl Kesilir?

Müstahsil makbuzu da aslında bir makbuz çeşididir. Makbuz TDK'daki anlamıyla alındı demektir. Müstahsil ise Arapça kökenli bir kelime olup üretici anlamına gelmektedir. Müstahsil makbuzu da çiftçiler arasında kullanılan bir makbuz çeşididir. Peki hangi durumlarda müstahsil makbuzu kullanılır? Müstahsil makbuzu defter tutan çiftçiler ve defter tutmayan çiftçiler arasında kesilir. Yani müstahsil makbuzunu çiftçiler kullanır. Müstahsil makbuzu temelinde ticari bir belgedir. Müstahsil makbuzunu defter tutan çiftçiler defter tutmayan çiftçilerden ürün alırken kullanır. Hazırlanan müstahsil makbuzu iki nüshadan oluşur. Bu nüshalardan biri yani orijinali çiftçide kalırken kopyası ise işletmecide kalır.

Peki müstahsil makbuzu nasıl kesilmelidir? Müstahsil makbuzu iki taraflı olacak şekilde düzenlenmelidir. Bir tarafta ürünlerini satan satıcı ya da üretici olarak ifade edebileceğimiz çiftçi yer alırken diğer tarafta ise defteri tutan tüccar, çiftçi, alıcı yer almalıdır. Ürününü satan kişinin verebileceği bir belge olmadığı için satıcının müstahsil makbuzunu imzalaması gerekir. Müstahsil makbuzunu noterlerden veya anlaşmalı matbaalardan temin edebilirsiniz.

Müstahsil makbuzu düzenlenirken aşağıdaki bilgilere dikkat etmelisiniz;