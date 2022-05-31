Müşteri çoklu kanal kullanıyor

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, markalarının akla gelme skorlarını, her temas noktasındaki müşteri deneyim başarı skorlarını ve şirketin pazardan aldığı payı büyüttükleri bir yılın ardından 2022 yılına hızlı başladıklarını söyledi. Gökyıldırım, 2022 yılının pandeminin etkilerinin azalmaya başlaması sebebiyle hem MediaMarkt hem de perakende sektörü için önemli bir yıl olduğuna vurgu yaptı. Gökyıldırım, "Dünyanın birçok ülkesinde yaşamın eski normale en çok yaklaştığı bu dönemin bizim için önemi ise, artık mağazalarımızda tüketicilere sunduğumuz deneyimi kesintisiz olarak sürdürebilecek olmamız" diye konuştu. Gökyıldırım, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının pandemide online kanallara yöneldiğini ve bu alışkanlıkların önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğini anlattı. Gökyıldırım, şunları kaydetti: "Bu nedenle mağazalarımızda sunduğumuz yeni ve yenilikçi deneyimlerin önemi artık daha fazla. Gerçek mekânda faaliyet gösteren mağazalarla dijital teknolojileri birleştirme stratejileri bizim ana gündemimiz. Verilerimiz bize, müşterilerimizin çoklu kanaldan alışveriş yapma oranın 2 katına çıktığını gösteriyor. "Bu veriler online satış kanallarının öneminin arttığını gösterse de tüketicinin mağazadan vazgeçmediğinin de kanıtı olduğunu söyleyen Gökyıldırım, "MediaMarkt olarak geniş metrekareli mağazalarla hizmet veriyoruz ve showroomu andıran bu mağazalarımıza müşterilerimiz, sadece alışveriş yapmak için değil, ürünleri yakından görüp denemek için de uğruyorlar. Ayrıca online kanallarımızdan satın alınan ürünleri mağazamızdan teslim edebiliyor veya online satışlarda tüketiciye en yakın mağazadan ürünleri kargolayabiliyoruz" dedi. Gökyıldırım, dolayısıyla mağazacılığın öneminin, barındıracağı farklı konseptlerle birlikte daha da artacağı bir sürece doğru ilerlenildiğini sözlerine ekledi.