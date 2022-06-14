Mutualizm Nedir? Ekonomik Teori Olarak Mutualizm Ne Demektir Ve Örnekleri Neler?

Mutualizm ekonomik bir teorik olarak oldukça farklı bir anlama sahiptir. Karşılıklı fayda birlikteliği olarak açıklansa da birçok farklı örnekte bunlardan bahsetmek mümkündür. Mutualizm nedir sorusuna ekonomik olarak detaylı bir yanıt vermek gerekir. Farklı türlerdeki canlıların fayda sağlaması olarak tanımlanır. Bu bakımdan ekonomik teori olarak mutualizm ne demektir ve örnekleri neler sorularını sizler için araştırdık.

Mutualizm

Mutualizm günümüzde en çok merak edilen kavramlar arasında yer alıyor. Ekonomik olarak tanımlandığında farklı türlerden iki canlının yardımlaşarak fayda sağlaması olarak açıklanabilir. Ortak bir yaşam biçimi olan bu kavramın gerçekleşebilmesi için hayatlarını kendi başına devam ettirebilme yeteneği olan iki canlının bir araya gelmesi gerekir.

Bu şekilde hem daha kolay besin bulabilme gereksinimi doğar hem de simbiyotik bir yaşam şekli geliştirilmiş olur. Mutualizm ekonomide de sıklıkla kullanılan önemli kavramlardan biridir.

Mutualizm Nedir?

Mutualizm doğal olarak ekolojik dengenin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Canlılar karşılıklı olarak birbirilerine yarar sağladıklarında ortak bir yaşam şekli bir araya getirirler. Bu durum ekonomideki davranışlar açısından da geçerlidir. Doğada bu kavramın açıklanabilmesi için verilebilecek birçok örnek bulunur.

Ancak ortak bir faydacı yaşamın oluşabilmesi için mutlaka belirli şartların da gelişmiş olması gerekiyor. Hem canlıların birbirlerine karışlıklı olarak fayda sağlaması gerekiyor hem de bu canlıların kendi başlarına da yaşamlarını sürdürebilmeleri bekleniyor. Bu durum doğada birçok canlı arasında sıklıkla gerçekleşiyor. Doğada mutualizm yani karşılıklı faydacılığın gelişmiş olması ekolojik düzenin de olması gerektiği gibi devam etmesini sağlıyor.

Mutualizm Nedir Örnekler?

Mutualizmi ekonomik bir terim olarak açıklamak gerekirse emek ve değer teorisinden yola çıkar ekonomik değer belirlenebileceğini savunur. Bu kavrama göre işçi emeğini işverene satar ve bunun karşılığında eş değer bir fayda elde eder. Karşılıkçılık teorisi olarak da bilinir.

Mutualizmin doğadaki örneklerine bakmak gerekir ise karıncalar ve akasya ağaçları ilk sırada gelir. Karıncalar kendilerine sığınak ve yer ararken akasya ağacını da koruma işlevini yerine getiriyorlar. Arı kuşları ve bitkiler de yine mutualizm için güzel bir örnektir. Kısacası bu kavram hem doğal yaşamda hem de insanların hayatında sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında bulunur.

Ekonomik Teori Olarak Mutualizm Ne Demektir ve Örnekleri Neler?

Ekonomik olarak mutualizm birçok farklı örnek ile açıklanabilir. Öncelikle ekonomik bir teori olarak açıklandığında iki farklı canlının bulunması gerekir. Her iki tarafın da birbirine bir fayda sağlaması önemli bir konudur. Bir işçinin emeğini satması ya da hizmet karşılığında karşı taraftan fayda sağlaması en basit örnekler arasında yer alır.