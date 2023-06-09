Müze kart Kız Kulesi’nde de geçerli

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi'nin iskelesi ve çevresi de düzenlendi.



TARİHİYLE MEYDAN OKUYOR

Deprem riskine karşı güçlendirilen Kız Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yıllarca İstanbulluların İstanbul'dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un izlendiği bir cazibe merkezi haline geldi. 2 bin 500 yıllık tarihiyle adeta meydan okuyan Kız Kulesi'nin özellikle gün batımında, gökyüzüyle birleşen görüntüsü ziyaretçilerden tam not aldı.





BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ

Müze Kart'ın Kız Kulesi'nde de geçerli olduğunun duyurulmasının ardından Kız Kulesi'ne ziyaretler daha kolay hale geliyor. 60 TL'ye satılan Müze Kart'a sahip olan vatandaşlar, Kız Kulesi ve 350 ören yerine ücretsiz giriş yapabiliyor. Kartın alındığı tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı tarihi mekanlar, 1 yıl boyunca sınırsız ziyaret edilebiliyor.



BAKAN AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müze Kart'ın cazip fiyat avantajı ile Kız Kulesi dahil, tüm müze ve ören yerlerimizi ziyaret edebilir, tarihimize, sanatımıza ve yolculuk yapabilirsiniz. Müze Kart sadece 60 TL!" ifadelerini kullandı.