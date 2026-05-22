Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm hamlesi: T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin kültürel mirasının geleceğini yeniden şekillendirecek dönüşümü İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ilan etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan protokolle müze ve ören yerlerinde yeni bir dijital dönüşüm süreci başladı. Yerli ve millî altyapı anlayışıyla hayata geçirilen yeni model ile kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerin ülke sınırları içerisinde korunması ve dijital egemenliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Ersoy imza töreninde, kültürel mirasa ait verilerin güvenliğinin Türkiye'nin kültürel egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederken Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise hayata geçirilen dönüşümün yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir proje olmadığını, Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki dijital geleceğine yapılan uzun vadeli ve stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.