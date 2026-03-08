Nadasa bırakılan arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nadasa bırakılan veya işlenmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen ve il müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek projelerde, yatırım bedelinin azami yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanabilecek. Desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı araziler üzerindeki projeleri kapsayacak.
