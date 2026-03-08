Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Nadasa bırakılan arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Nadasa bırakılan arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği

Nadasa bırakılan arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği
  • ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nadasa bırakılan veya işlenmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen ve il müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek projelerde, yatırım bedelinin azami yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanabilecek. Desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı araziler üzerindeki projeleri kapsayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nadasa bırakılan arazi projelerine yüzde 75 hibe desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz