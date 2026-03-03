Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Navlun fiyatları rekor kırdı

Orta Doğu’da devam eden savaşın, dünyanın en işlek ve petrol ticareti için önemli güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazını etkilemesi navlun fiyatlarına rekor kırdırdı. Ortadoğu-Çin güzergahında ham petrol taşıyan bir süper tankerin navlun ücreti pazartesi günü günlük 420.000 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD'nin İsrail ile beraber İran'a saldırması enerji fiyatları üzerinde baskıya neden olduğu gibi navlun ücretlerini de rekora taşıdı. 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan bir petrol tankerinin günlük kiralama ücreti 423.736 dolara kadar yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması nakliye firmalarının rotalarını değiştirmesine neden oldu. Sevkiyat noktalarının değişmesi petrol tankerleri için navlun fiyatlarının artmasını beraberinde getirdi. Küresel petrol ve LNG akışının beşte birinin geçtiği İran ve Umman arasındaki dar geçitten petrol ve LNG tanker trafiği şu anda durdurulmuş durumda.

LNG ihracatçısı olan ve ihracat kapasitesinin yaklaşık %20'sini karşılayan Katar'ın pazartesi günü üretimi durdurması LNG nakliye ücretlerinin tırmanmasına neden oldu. Bu gelişme küresel doğal gaz piyasalarını alt üst etti.

