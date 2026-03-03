Navlun fiyatları rekor kırdı

ABD'nin İsrail ile beraber İran'a saldırması enerji fiyatları üzerinde baskıya neden olduğu gibi navlun ücretlerini de rekora taşıdı. 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan bir petrol tankerinin günlük kiralama ücreti 423.736 dolara kadar yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması nakliye firmalarının rotalarını değiştirmesine neden oldu. Sevkiyat noktalarının değişmesi petrol tankerleri için navlun fiyatlarının artmasını beraberinde getirdi. Küresel petrol ve LNG akışının beşte birinin geçtiği İran ve Umman arasındaki dar geçitten petrol ve LNG tanker trafiği şu anda durdurulmuş durumda.

LNG ihracatçısı olan ve ihracat kapasitesinin yaklaşık %20'sini karşılayan Katar'ın pazartesi günü üretimi durdurması LNG nakliye ücretlerinin tırmanmasına neden oldu. Bu gelişme küresel doğal gaz piyasalarını alt üst etti.