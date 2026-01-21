Naylon faturayla mücadele KAŞİF’e emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda naylon fatura olarak da bilinen sahte faturayla mücadele için yapay zekâ destekli analiz uygulaması KAŞİF'i devreye alarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı. Sahte belge düzenleyenler ve haksız iade talep edenler, artık yapay zekâ tabanlı analiz uygulaması KAŞİF ile günbegün takip ediliyor. Uygulamayla çok sayıda kategoriye ait onlarca farklı bilgi ve durum izlenerek, riskli durumlar çok daha hızlı ve doğru şekilde belirleniyor. Mükellefiyet, fatura, tahakkuk, tahsilat, ithalat, ihracat, beyanname, bildirim, işletme ve üretim kapasitesi, çalışan, demirbaş gibi birçok başlığa ilişkin veriler analiz edilerek riskli durumlar günlük raporlanıyor. Mükellef davranışları ile diğer bilgilerdeki değişiklikleri kendiliğinden algılayarak riskli durumları tespit etme kabiliyetine sahip uygulama sayesinde sahte belge düzenleyenler ile haksız iade talep eden mükellefler hızlı ve doğru şekilde tespit edilebiliyor.

276 MİLYARLIK FATURA

Son 3 ay içinde kurulan ve toplam 276 milyar lira tutarında fatura düzenleyen 2 bin 550 mükellefin riskinin yüksek olduğu ve herhangi bir ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti olmadan sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğu tespit edildi.