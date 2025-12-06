Naylon ve iplik ithalatında tarife kontenjanları değişti

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

NAYLON VE İPLİK İTHALATINDA 995 TON GEÇİLEMEYECEK

Tebliğle, bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 2 bin 986 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı, 995 tonu geçemeyecek.

30 GÜNDE BİR İTHAL EDİLEBİLECEK

Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.

Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak. İthalatçı firmalar, tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki e-İşlemler sayfasından ilan edilecek.