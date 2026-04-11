Ne altın ne de döviz... Parası olan oraya koştu! Büyüklüğü 8,7 trilyon liraya ulaştı

FON PİYASASINDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Mart sonu itibarıyla Türkiye'de toplam fon büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 75 artarak 4 trilyon 989,6 milyar liradan 8 trilyon 718 milyar liraya çıktı.

Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde ise fon yatırımlarının portföy değeri yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu tablo, fon piyasasında uzun vadeli büyümenin sürdüğüne işaret etti.