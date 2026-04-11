Ne altın ne de döviz... Parası olan oraya koştu! Büyüklüğü 8,7 trilyon liraya ulaştı

Türkiye'de toplam fon büyüklüğü yılın ilk çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 75 artışla 8 trilyon 718 milyar lira oldu.
FON PİYASASINDA GÜÇLÜ BÜYÜME
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Mart sonu itibarıyla Türkiye'de toplam fon büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 75 artarak 4 trilyon 989,6 milyar liradan 8 trilyon 718 milyar liraya çıktı.
Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde ise fon yatırımlarının portföy değeri yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu tablo, fon piyasasında uzun vadeli büyümenin sürdüğüne işaret etti.
YATIRIMCI SAYISI 5,7 MİLYONU AŞTI
Fon yatırımcısı sayısında da artış yaşandı. Mart ayında toplam yatırımcı sayısı yıllık bazda yüzde 4,3 yükselerek 5 milyon 740 bin 565 kişiye ulaştı.
Bu yatırımcıların büyük bölümünü yerli yatırımcılar oluştururken, toplamda 5 milyon 687 bin 694 yerli ve 52 bin 871 yabancı yatırımcı fon piyasasında yer aldı.
Gerçek kişiler 5 milyon 521 bin 656 kişiyle yatırımcıların büyük çoğunluğunu oluştururken, tüzel kişi yatırımcı sayısı 203 bin 261 olarak kaydedildi.
İSTANBUL LİDERLİĞİNİ KORUDU
Fon yatırımcısı dağılımında büyük şehirler öne çıktı. En fazla yatırımcı 1 milyon 324 bin 967 kişiyle İstanbul'da bulunurken, onu 513 bin 125 kişiyle Ankara ve 458 bin 649 kişiyle İzmir izledi.
Portföy büyüklüğünde de İstanbul açık ara önde yer aldı. İstanbul'daki fon yatırımlarının büyüklüğü 5 trilyon 308 milyar liraya ulaşırken, Ankara'da 899 milyar lira ve İzmir'de 447 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Üç büyük ilin ardından yatırımcı sayısında Antalya öne çıkarken, portföy büyüklüğünde ise Bursa dikkat çekti.
YAŞ GRUPLARINDA ZİRVE 50-54 YAŞTA
Fon yatırımcılarının yaş dağılımına bakıldığında, en yüksek portföy büyüklüğüne sahip grup 722,1 milyar lirayla 50-54 yaş aralığı oldu.
En fazla yatırımcı ise 670 bin 817 kişiyle 45-49 yaş grubunda yer aldı.
En düşük portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı ise 0-14 yaş grubunda görüldü. Bu grupta toplam portföy büyüklüğü 2,6 milyar lira seviyesinde kaldı.
İleri yaş gruplarında ise birikimlerin yüksekliği dikkat çekti. 55-59 yaş grubunda 697,6 milyar lira, 60-64 yaş grubunda 640,7 milyar lira ve 75 yaş üzeri yatırımcılarda 553,5 milyar liralık fon portföyü bulundu.
TASARRUFLAR FONLARA KAYIYOR
Veriler, Türkiye'de yatırımcıların giderek daha fazla fon piyasasına yöneldiğini ortaya koyarken, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan portföy büyüklüğü ve orta-ileri yaş grubunda biriken varlıklar dikkat çekti.
Uzmanlara göre, alternatif yatırım araçlarına erişimin kolaylaşması ve profesyonel portföy yönetimine olan ilginin artması, fon piyasasındaki büyümeyi desteklemeye devam ediyor.
ALTIN VE DÖVİZE İLGİ AZALDI
Öte yandan altın piyasasında talep düşüşü yaşanıyor. İşçilik maliyetlerinin düştüğü gram altın 7.000 TL'nin altında fiyatlanmasına rağmen panik alımlar düştü. Altında volatilite giderek azaldı. Döviz kurlarında da yatay seyir devam ediyor.